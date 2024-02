Atacatul Ianis Stoica (21 ani) a debutat la FC Hermannstadt în jocul de duminică, de la Sibiu, cu Petrolul Ploiești, scor 0-0.

Folosit pe bandă stângă, Ianis Stoica a jucat în nota echipei sibiene, fără realizări în ofensivă. ”Nu suntem dezamăgiți, pentru că ne menținem acolo în lupta pentru play-off, dar puteam trata unele faze mai bine decât atât. Am avut ocazii, dar e un rezultat echitabil. Nu ne scad șansele la play-off, dimpotrivă este un punct câștigat, Petrolul este o echipă bună, care înscrie la cea mai mică ocazie. Am făcut un meci defensiv bun, dar ofensiv trebuia să fim puțin mai atenți. La Sibiu am găsit un grup bun, suporterii m-au primit bine, speranțele noastre sunt să intrăm în play-off, dar mai avem mult de muncă. Trebuie să luăm meci cu meci, consider că avem șansele noastre” a declarat Ianis la flash-interviul de la finalul partidei cu prahovenii.

Ianis Stoica consideră că atacurile venite de la fosta sa echipă U Cluj după plecarea sa, nu sunt corecte. ”Am avut motivele mele să plec de la U Cluj, s-a dat mult în mine după ce am plecat de acolo, am citit că am jucat modest, nu cred că e ok. Cred că mi-am făcut treaba acolo în ultimele șase luni, iar înainte mi s-a dat mai puțină încredere, nu a fost din vina mea, când am primit încredere consider că am arătat ce trebuia. La Sibiu totul depinde de mine, nu îți zice nimeni că ești titular sau rezervă, pentru mine e mai bine așa. Am citit că fanii clujeni abia așteaptă să mă prindă acolo, dar înțeleg că pentru ei a fost dureros, face parte din fotbal” a mai spus Ianis Stoica.

