Șoferul „kamikaze” dintre Orlat și Cristian este căutat de polițiști

Șoferul „kamikaze”, care s-a angajat într-o depășire de-a dreptul sinucigașă pe drumul dintre Orlat și Cristian, este căutat de polițiștii sibieni. Oamenii legii s-au sesizat în urma imaginilor apărute în mediul online.

Cea mai frumoasă zi din viața lor, putea fi transformată în una dintre cele mai rele. În drum spre cununia civilă, doi tineri din Sibiu, au avut parte de un moment teribil, în care și-au văzut moartea cu ochii. Aceștia se deplasau din Gura Râului, îndreptându-se spre ceremonia de oficializare a relației lor, iar după, în aceeași zi, aveau planificat botezul copilului. Pe drumul dintre Orlat și Cristian, un șofer inconștient care circula pe contrasens s-a angajat într-o depășire extrem de periculoasă. Aflat la volanul unui autoturism marca BMW, șoferul inconștient a depășit trei mașini. Totul s-a petrecut în data de 6 martie. (VEZI AICI IMAGINILE VIDEO)

Polițiștii s-au autosesizat

În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii s-au autosesizat și îl caută pe șoferul inconștient.

„Cu privire la imaginile apărute in spațiul public, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu s-au autosesizat și efectuează verificări pentru identificarea in cel mai scurt timp a conducătorilor auto surprinși in imagini, inclusiv a conducătorului auto care in mod flagrant încalcă normele rutiere și creează astfel o situație de risc la adresa tuturor participanților la trafic. In funcție de rezultatul verificărilor vor fi dispuse masuri in consecință”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.