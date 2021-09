LIVE VIDEO Un vulcan intră în erupție în La Palma – Insulele Canare

Insula La Palma era in alertă de risc de erupție de o săptămână. Mii de mici cutremure au avut loc în ultima perioadă. Activitatea seismică s-a intensificat în ultimele zile, cutremurele fiind inregistrate la adîncimi tot mai mici.

În același timp, scoarța terestră s-a ridicat treptat în zona seismică cu pînă la 15 centimetri. Torul a culminat duminică cu o erupție. Noul vulcan erupe prin cinci conuri deocamdată. Acestea sunt situate într-o zonă nelocuită, Las Manchas din municipiul El Paso din La Palma. Prima explozie a fost urmată de o coloană imensă de fum cu cenușă și expulzarea piroclastelor. Magma a provocat două cinci fisuri, cinci guri eruptive diferite în munte prin care curge lavă.

Localitățile din apropiere sunt evacuate ca măsură preventivă. Nu se știe ce efecte va avea erupția asupra traficului aerian si maritim.

