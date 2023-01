Autoritățile din Sibiu au organizat, la finalul săptămânii trecute, o campanie anti-drog, care a scos la iveală probleme importante. Fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor ia amploare nu numai la Sibiu, ci și în toată țara, însă, din cauza legislației, autoritățile nu pot face prea multe pentru copiii dependenți. Reprezentanții județului își propun însă să caute soluții pentru a fundamenta un act normativ, în așa fel încât minorii dependenți să poată fi tratați în centre specializate.

Ruxandra Cibu Deaconu, consilier județean, a făcut parte din echipa de organizare a acestei conferințe și spune că la eveniment au participat 600 de persoane. „Acțiunea organizată de colegii din ATOP a fost un real succes. Sibiul a devenit un factor relevant în lupta pe care toți trebuie să o ducem în consumul de droguri în rândul tinerilor. (…) Am primit zeci de mesaje de la părinți și tineri din Sibiu, lucru care ne indică faptul că trebuie să continuăm aceste acțiuni, să devină obișnuință, fiindcă aceasta este o problemă mare nu doar în Sibiu, ci și la nivel național. În povestea aceasta trebuie să luptăm cu armele secolului 21, nu cu mentalități rigide, să nu ascundem problema sub preș”, a spus Ruxandra Cibu Deaconu, consilier județean, membru în ATOP.

Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, a luat parte la conferința ce a durat patru ore și a precizat că, în urma dezbaterilor, au ieșit la iveală probleme importante. „Evenimentul organizat de ATOP a deschis calea unor acțiuni care cu adevărat sunt de impact și pot să deschidă drumul spre a se găsi soluții la problemele reale pe care societatea le întâmpină. În urma dezbaterii am aflat că în Sibiu, aproape în fiecare club, se consumă droguri de către copiii noștri. Am aflat că nu există legislație pentru a trata tinerii până la 18 ani care consumă și sunt dependenți de droguri, nu există centre pentru acești copii. Am mai aflat că serviciul de poliție, acel compartiment care se ocupă de combaterea consumului de droguri, este depășit din cauza numărului mare de situații de acest fel, fiind doar trei angajați în acest serviciu. Pentru mine a fost un șoc să aflu aceste informații”, a spus Cîmpean.

Câmpean consideră că demersurile pentru a-i ajuta pe minorii dependenți de droguri trebuie continuate. Acest lucru presupune schimbarea legislației, astfel încât copiii să poată beneficia în centre speciale atât de tratament, cât și de consiliere psihologică. „Pasul următor este să fundamentați un act normativ prin care să se reglementeze și în România, pentru că în alte state există, această posibilitatea de a trata și minorii în centrele speciale. Acum putem trata doar adulții, dar copiii, nu. Nu avem centre specializate pentru ei. Trebuie făcute demersuri inclusiv în cadrul ATOP de către poliție, să mărească schema de personal pentru a putea interveni în diminuarea acestui fenomen. O să port o discuție și cu domnul director de la Psihiatrie, pentru că inclusiv spitalul ar putea ajuta mai mult în tratarea pacienților dependenți”, a adăugat șefa CJ.

Președintele ATOP, Gheorghe Sterp-Vingărzan, a spus, de altfel că demersurile nu se vor opri aici, urmând ca în viitor să aibă loc încă o conferință pe aceeași temă în zona de nord a județului. „ATOP și-a început treaba, suntem în căutare de soluții și în căutarea legilor. Am rugat să se discute cu colegii de la juridic și săptămâna viitoare sper să vă putem informa în scris cu baza legală din România, urmând apoi să avem o întâlnire cu specialiști în domeniu pentru a aduce îmbunătățiri legislative. Acest demers, vă asigur, nu va avea finalitate doar cu această conferință. Vrem să organizăm o astfel de conferință și în zona de nord a județului, la Mediaș, dar și o întâlnire cu cei vizați, cu tinerii din județ”.