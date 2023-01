Ionuț Buta este bucătarul șef la restaurantul Sia și are o experiență de 10 ani în domeniu. Acesta a gătit în America pentru un fost președinte, dar și la un restaurant cu o stea Michelin în Olanda. Preparatele sale sunt unice, toate având o notă personală care ilustrează pasiunea și devotamentul cu care tânărul lucrează.

Primul contact cu bucătăria, în timpul facultății

Ionuț a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, iar în perioada studenției pentru a se descurca cu plata chiriei a trebuit să își găsească un loc de muncă. Așa a început drumul lui în acest domeniu.

„M-am angajat prima dată la restaurantul ,,Teracota”, era printre cele mai bune din Sibiu la vremea aceea. După ce am început să gătesc, am descoperit că îmi place ceea ce fac și am zis că dacă tot m-am apucat, măcar să o fac cum trebuie. Așa că am început să investesc în mine, am început să gătesc lucruri diferite, tot mai mult” a spus Ionuț.

A gătit la un restaurant cu o stea Michelin

Pentru a se putea perfecționa în domeniu, Ionuț a plecat cu un internship în Olanda, unde a petrecut o perioada unică care i-a schimbat percepția despre bucătărie. „Prima dată am vrut să învăț mai multe așa că am decis să fac un internship. Am fost plecat în Olanda, unde am lucrat la un restaurant cu o stea Michelin. Acolo am făcut un internship de două luni, după care m-am întors acasă și am vrut să învăț mai multe. Modul cum se lucra acolo și tehnicile, ingredientele erau foarte diferite față de ceea ce văzusem înainte aici” ne-a spus Ionuț.

După ce s-a întors din intership, a decis să plece în America pentru a se perfecționa. Acolo a lucrat în mai multe locuri și a locuit cinci ani. „Bucătăria americană este puțin mai diversificată, au multe influențe din bucătăria franceză, din partea asiatică, însă se diferențiază prin stilul lor de a găti, cu mâncarea lor tradițională, cu burgeri și cu multă vită. Este total diferită de ceea ce avem noi aici. Perioada pe care am petrecut-o în Statele Unite a fost foarte frumoasă, am avut ocazia să lucrez cu bucătari, dar și cu ingrediente foarte scumpe și locuri unde nu ajunge oricine să muncească” a spus acesta.

„Am lucrat două sezoane pentru Donald Trump”

Printre cele mai interesante experiențe ale sale cu bucătăria, se află și perioada în care a gătit pentru fostul președinte Donald Trump. „Ceea mai importantă experiență a mea ar fi faptul că am lucrat două sezoane pentru fostul președinte Donald Trump la el acasă. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe. A fost greu, e multă presiune și multă muncă, dar a fost ceva unic, sunt lucruri de povestit nepoților” povestește Ionuț.

Pandemia l-a adus acasă

Odată cu începerea pandemiei, Ionuț nu mai avea un loc stabil de muncă în America, așa că a decis să se întoarcă acasă. „Sibiu era orașul pe care îl cunoșteam foarte bine, știam ce se întâmplă aici, am vrut să vin să încerc să schimb la rândul meu ceva în bucătăriile de aci, adică am vrut să mă afirm prin alte lucruri sau alte preparate pe care nu le puteți găsi în Sibiu” a spus Ionuț.

Acum Ionuț este bucătar șef la Sia, unul dintre cele mai bine cotate restaurante din Sibiu. Printre preparatele pe care le recomandă cu căldură clienților săi se numără „Broccoli crocant, puree de arahide, esalota murată cu sos sambal”; „Gyoza de pui cu sos ponzu cu aromă de trufe, katsuobushi”; „Gnocchi de ricotta și obrăjori de vită, roșii, eșalotă crocantă, pătrunjel și grana padano”; „Ramen Sia Shio, supa de pui, ou marinat, ceapă verde, porc chashu, ciuperci urechi de lemn” sau „Gât de berbecuț, vânătă coaptă pe cărbuni, roșii, ceapă roșie, linte, sumac”. Acestea sunt doar câteva din preparatele inedite pe care Ionuț pe prepară, iar în curând, gurmanzii se vor putea delecta cu preparate din vită wagyu, japoneză 100%, ceea ce nu se mai găsește în Sibiu deocamdată.

Primii 10 ani sunt pentru experiență

Conform lui Ionuț, în primii 10 ani din cadrul meseriei de bucătar este necesar să te axezi pe acumularea cât mai multor informații și tehnici. „Nu contează să faci bani în perioada aceasta, pentru bucătari este important să acumuleze, mai ales pentru că ești tânăr, trebuie să afli cât mai multe informații, trebuie să înveți tehnici, trebuie să te dezvolți, să înveți cum să manageriezi o bucătărie, personalul și abia apoi te gândești la venituri. Întotdeauna am spus că bani o să vină odată cu experiența. În momentul de față, sunt recunoscător că pot să fac aici ce am vrut, la restaurantul Sia și din câte văd până acum, feedback-ul e foarte bun” a spus acesta.

„Pentru a avea un restaurant de succes poți să ai cel mai bun chef, echipa contează întotdeauna. Contează foarte mult să formezi și să găsești oameni cu care poți forma echipa” a mai adăugat Ionuț.

