Consilierii județeni discută, cam de vreo doi ani de zile, despre înființarea unei grădinițe pentru copii cu nevoi speciale în municipiul Mediaș, întrucât în zona de nord a județului nu există niciuna. Solicitarea a venit din partea părinților prin intermediul consilierului Dana Morăraș (PSD) care, în ședința de joi a CJ, a întrebat care mai este stadiul proiectului, menționând că grădinița există, deocamdată, „doar pe hârtie” și există riscul ca nici în această toamnă să nu fie deschisă.

La începutul anului 2022, consilierul județean din partea PSD, Dana Mărăraș, ridica o problemă în fața colegilor privind lipsa unei grădinițe pentru copii cu nevoi speciale în zona de nord a județului. În primăvara aceluiași an, vicepreședintele CJ Sibiu, Vlad Vasiu, a deschis și el subiectul, menționând că au început demersurile pentru a vedea dacă, într-adevăr, este nevoie de o astfel de grădiniță și dacă există cerere din partea părinților. Morăraș, mamă de copii cu nevoi speciale, sublinia atunci că mulți micuți din zona Mediașului au nevoie să meargă la o grădiniță specială, mai ales că, în învățământul de masă, nu sunt foarte bine integrați.

Discuțiile au continuat pe tot parcursul anului trecut, rămânând să aibă loc întâlniri noi prin care să se stabilească când va fi înființată această grădiniță. Doar că, potrivit Danei Morăraș, întâlnirile n-au mai avut loc. „Mă îndrept spre copii și vin din nou cu problema pe care o ridic în fața dumneavoastră de doi ani de zile, cea despre grădinița specială de la Mediaș, care figurează doar pe hârtie. Îmi pare rău că nu este domnul Vasiu în sală. Era vorba că ne întâlnim în decembrie 2022 la o ședință, a trecut Crăciunul, a trecut și Paștele, dar nu ne-am întâlnit. Se termină și anul acesta și urmează toamna. E doar pe hârtie, am votat-o printr-un proiect de hotărâre, însă am rugămintea să primim o informare în scris să știm ce urmează. Situația este alarmantă, probabil nu suntem conștienți, dar am ajuns în România ca un copil din 36 să fie diagnosticat cu autism. Ne semnalează asta și cei din unitățile școlare. Este tot mai dificil și pentru dânșii să lucreze la clase și văd că nu se prea face mare lucru”, a spus, joi, consilierul Dana Morăraș.

Vicepreședintele CJ Sibiu, Marcel Luca, a precizat că, din ce cunoaște, și Inspectoratul Școlar ar trebui să se ocupe pentru înființarea grădiniței. „Știm că e o problemă, că e veche, o să mai discutăm și o să vedem. Am înțeles că și Inspectoratul Școlar Județean ar avea niște obligații, niște posibilități de a interveni și sprijini așa. Nu știu de ce nu o fac Eu mi-am notat și încercăm să mai vedem sau (n.red.: să discutăm) cu DGASPC”, a spus Luca.

