Noua minune a patinajului viteză, sibianca Anastasia Băcilă (13 ani) va da lovitura de start a partidei FC Hermannstadt – FCSB, care se va desfășura joi, de la ora 20.00, de la Stadionul Municipal.

Clubul FC Hermannstadt continuă campania de recunoaștere a valorilor sportului sibian prin proiectul ”Ambasadorii Sibiului”. Astfel, sportivii sibieni recunoscuți pe plan național și internațional vor avea ocazia să dea lovitura de start la meciurile echipei de Liga 1 disputate pe Stadionul Municipal. Primii invitați ai clubului FC Hermannstadt au fost atleta Tabita Teușan și baschetbalistul Mirel Dragoste. Joi, urmează Anastasia, copilul-minune al patinajului românesc, aceasta având deja în palmares 10 titluri naționale la copii și juniori.

Legitimată la CSS Sibiu, cea mai rapidă patinatoare din țară la categoria sa de vârstă, sportiva pregătită de Cristina Andrei a devenit campioană națională absolută la Campionatele Naționale de copii, juniori și seniori, desfășurate recent la Cluj Napoca.

Fiica lui Ștefan Băcilă, acționarul principal al FC Hermannstadt are patru medalii de aur în acest an la junioare 3 și deține patru recorduri naționale la 500, 1000 și 1500 metri și are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de Tineret 2026 din Italia.

”Are 13 ani si practică patinaj viteză din martie 2019. De atunci, a câștigat titluri peste titluri și a dus numele Sibiului pe cele mai înalte culmi ale unui sport care implică dăruire, devotament și multă muncă! Este Campioană Națională absolută la patinaj viteză 250 de metri și 500 de metri, medaliată cu aur de patru ori în acest an la categoria junioare 3 și deține patru recorduri naționale în probele de 500 de metri, 1000 de metri și 1500 de metri.