Managerul sportiv al clubului FC Hermannstadt, Radu Neguț a analizat venirile și plecările de jucători produse la echipă în pauza competițională.

FC Hermannstadt a vândut în acesată vară de peste 800 mii euro, o sumă considerabilă pentru un club de mijlocul clasamentului în Superliga. Suma poate fi rotunjită, pentru că trupa de pe Cibin a mai păstrat procente pentru o vânzare ulterioară la Letica sau Opruț. În plus, Sibiul și-a păstrat încă ”perla”, după ce, pentru atacantul Daniel Paraschiv nu au mai sosit aceleași oferte tentante ca în iarna trecută, când Dinamo Kiev a pus pe masă o sumă excelentă, dar jucătorul a refuzat.

Radu Neguț este mulțumit și de jucătorii veniți liberi de contract în vară, cu o singură excepție, una care nu este greu de ghicit. ”Dacă mă gândesc, sper să nu greșesc, cred că suntem în primele șase echipe ca sume obținute din transferuri de jucători în această vară. Din acest punct de vedere, am prins play-off-ul. Legat de veniri, suntem mulțumiți de toți jucătorii, chiar dacă unii au jucat mai mult și alții mai puțin, dar știm că ne vor ajuta pe viitor. Există o excepție, un jucător căruia i-am acordat toată încrederea și tot respectul, deocamdată din partea lui răspunsul nu este același, atât din punct de vedere uman, cât și sportiv. Probabil știe el de cine vorbesc, poate ne surprinde pe toți în viitorul apropiat” a spus Radu Neguț.

Opruț, Letica și Limaj au cerut să fie lăsați să plece

Oficialul clubului sibian a discutat despre fiecare caz în parte și a detaliat motivele care au condus clubul să îi cedeze pe Raul Opruț, Karlo Letica și Vesel Limaj. Toți cei trei jucători și-au manifestat dorința de a pleca.

”Au fost ceva mișcări la noi în această vară, nu discut despre jucătorii aflați la final de contract cărora nu le-am prelungit acordurile, mă refer la jucătorii pentru care clubul a obținut sume de transfer, Opruț, Letica și Limaj. Opruț intrase în al cincilea sezon la noi, îl considerăm un copil al Sibiului, își dorea și el să facă un pas, avea nevoie de o schimbare, a venit oferta din Belgia și de comun de acord cu el a fost lăsat să plece, a fost o ofertă bună. Letica nu a fost ușor de convins să vină la Sibiu, l-am adus aici anul trecut pe un salariu care reprezenta 40% din ce avea la CFR Cluj, a fost o muncă de durată să îl convingem pe el și pe impresar să vină. Înțelegerea cu el a fost să ne ajutăm reciproc și că îl vom lăsa să plece la o ofertă convenabilă pentru ambele părți. A venit oferta de la Laussanne, el era în ultimul an de contract, și-a manifestat dorința de a o accepta, noi am obținut o sumă bunicică de transfer și s-a făcut transferul. La Limaj, puțini se așteptau să obținem bani din transfer, este un tip foarte cuminte, a avut ceva probleme de adaptare la viața socială în Sibiu, este obișnuit să aibă familia și apropiații lângă el. În cantonament el și-a manfestat dorința să plece. În primă fază nu am fost de acord, a insistat și i-am avansat o sumă pe care dacă o obținem, îl lăsăm să plece. Am obținut această sumă, a plecat” a declarat Radu Neguț.

”Un club stabil din toate punctele de vedere”

FC Hermannstadt este stabil financiar, devine un club tot mai atractiv în Superliga și generează și venituri suplimentare, care reduc din aportul celor doi finanțatori principali.

”La noi în club s-au schimbat multe, cred că FC Heramannstadt a devenit un club stabil din toate punctele de vedere, interesant pentru toată lumea, care are deja o imagine și atrage sponsori, sursele de venit s-au multiplicat în ultimul timp. Oamenii care au dus greul în ultima vreme, Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar au mai fost degrevați de povară, este în continuare nevoie de aportul lor și îl oferă, dar avem și alte surse de venit, precum sume de transferuri, bani din bilete, sponsorizările incomparabil mai mari decât erau în trecut. Un factor important este venirea acasă, contează foarte mult acest lucru, ne bucurăm mult că Primăria Sibiu ne-a oferit șansa să jucăm acasă și ne ajută din toate punctele de vedere” a mai anunțat Radu Neguț.

