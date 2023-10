Fundașul lui FC Hermannstadt, Valerică Găman (34 ani) a marcat un gol important pentru echipa sa în meciul de duminică, 1-1 cu Rapid București, în etapa 11 din Superligă.

Găman a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren în meciul FC Hermannstadt – Rapid 1-1 și are șanse mari să prindă echipa ideală a etapei, care va fi desemnată de specialiștii Ligii Profesioniste de Fotbal. Apărătorul Sibiului crede că remiza pe Municipal contra Rapidului este una echitabilă.

”Un meci bun din partea noastră, un rezultat echitabil pe ansamblu, ne bucurăm că practicăm un joc plăcut. Continuăm seria meciurilor în care nu am pierdut, chiar dacă e un egal, adunăm punct cu punct și jocul ne dă speranțe să sperăm la mai mult. Ratăm mult, dar este important că nu pierdem, mereu ne dorim cele trei puncte, niciodată nu ne propunem un egal” a spus Găman la flash-interviul de la finalul partidei.

”Mă așteptam să se întâmple ceva”

Găman nu mai marcase în campionat de trei ani, ultima reușită datând din anul 2000, când a punctat pentru Astra Giurgiu într-un meci cu Iași. Fundașul central a mai înscris în acest sezon pentru Sibiu în meciul de cupă de la Slobozia.

”La faza golului, mă așteptam să se întâmple ceva, ori să o respingă, ori sa vină mingea la mine, am fost inspirat și mă bucur că nu am pierdut. Ne gândim la meciul următor, țin să dedic acest gol părinților mei. Nu am apucat să le dedic niciun gol, sunt în ultima etapă a carierei mele și vreau să le dedic acest gol, pentru că marchez cam rar. Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar așa simt acum” a mai declarat Valerică Găman.

FC Hermannstadt și Rapid au remizat duminică, scor 1-1, în etapa 11 din Superliga și echipa sibiană a rămas pe locul 5 în clasament.

Ai aflat că