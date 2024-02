Cătălina Costache, directorul executiv al Fundației Polisano, a mărutrisit unde a fost „declicul”, după ce a acceptat provocarea lansată de un medic, respectiv de a conduce organizația neguvernamentală, care până în prezent a salvat aproximativ 500 de copii diagnosticați cu afecțiuni grave de inimă.

Cătălina a povestit cum zona de ONG a venit absolut printr-o întâmplare, la o masă la care se afla cu mai mulți medici, inclusiv cu unul dintre membrii fondatori ai Fundației Polisano. Inițial a refuzat categoric propunerea, însă mai apoi s-a hotărât să accepte până când va fi găsit un alt director. De 9 ani de zile, Cătălina Costache este în continuare cea care conduce Fundația Polisano.



„Medicul care era așezat lângă mine m-a întrebat cu ce mă ocup, i-am povestit ce făceam în Franța și după aceea a zis că a găsit noul director al fundației. Am zis nu, am refuzat de mai multe ori pentru că nu aveam deloc experiență în ONG-uri și mi se părea o nebuloasă totală partea asta de ONG-uri și mi se părea că sunt atâtea lucruri de rezolvat în sistemul medical din România, încât nici nu știam de unde să o apuc, mai ales că mi se spusese că cumva am mână liberă. După aceea am acceptat, până urmau să găsească pe altcineva. Acum pot spune că sunt de 9 ani la Fundația Polisano. Acum suntem două în echipa permanentă, dar 7 ani am lucrat singură cu voluntarii”, povestește Cătălina Costache.

Prima acțiune a Fundației Polisano a fost în colaborare cu Crucea Roșie au fost donate pachete de sărbători copiilor internați la Pediatrie. De asemenea, au pregătit și jocuri care au pus zâmbete pe fețele celor mici. „Este minunat să aduci un zâmbet sincer pe chipul unui copil. Copiii nu mint. Da, a fost o acțiune foarte mică, dar cred că a fost un declic. Și bineînțeles că știam deja ce vrem să facem. Asta era o acțiune anexă. Noi ne planificasem de la început, ne programasem să realizăm operații pe inimă pentru copii, pentru că era una dintre problemele mari identificate în România și aveam o parte din soluție”, a spus Cătălina Costache, directorul Fundației Polisano.



Cea mai mare satisfacție a Cătălinei este atunci când aude vești de la copiii operați, chiar și după mai mulți ani de zile. „Cred că partea cea mai frumoasă din ceea ce facem noi este să ai, după un an, doi, șapte, câteodată vești de la părinți și să vezi copilul care a crescut, care e adolescent. Este fantastic să-l vezi că este cu totul integrat în societate și, mai ales, că face sport”, spune directorul fundației.

Începutul a fost unul plin de provocări, însă tot timpul au fost găsite soluții, ca acum Fundația Polisano să se bucure de aproximativ 500 de vieți salvate. „La început, operațiile se realizau la Spitalul Polisano. De aici numele nostru în urmă era proiectul doctorului Vonica și mai mulți ani de zile s au realizat doar la Spitalul Polisano, cu echipele din străinătate care veneau din Anglia, Suedia și Germania. După aceea a intervenit pandemia. Au fost mai multe schimbări și la nivel de personal. Nu am mai putut realiza, cu toată bunăvoința noastră aceste intervenții la Polisano și atunci a trebuit să lucrăm cu mai multe spitale din țară care și au-asumat acest gen de operații”, a mai povestit Cătălina Costache.

