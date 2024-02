Au început cercetările arheologice pe traseul viitoarei autostrăzi A13 Sibiu – Făgăraș. Au fost săpate mai multe secțiuni de pământ pentru a descoperi dacă există amprente antropice.

Cercetările arheologice pe traseul viitoarei autostrăzi Sibiu – Făgăraș sunt în plină desfășurare. Arheologii au săpat în peste o mie de puncte pentru a identifica eventuale zone în care s-ar putea găsi vestigii care merită cercetate.

„Facem diagnosticul arheologic momentan pentru identificare potențialelor situri pe viitor. De-a lungul autostrăzii, mergem și facem secțiuni de 55 de metri sau chiar mai dese. Am ajuns la aproape 1000 de situri făcute până acum și o să mai continuăm. Noi săpăm până pe stratul de steril arheologic care în diferite zone ale țării are culori diferite, dar în el găsim amprentele antropice. Momentan nu am descoperit nimic pe lotul acesta, doar pe la Făgăraș, pe ultimul loc am găsit un potențial sit care se va săpa”, a spus arheologul Alin Gheorghe.

„Cercetarea arheologică este un pas esențial înainte de începerea lucrărilor și vizează adaptarea proiectului tehnic pentru a proteja toate zonele care au valoare istorică, scriu reprezentanții DRDP Brașov.

Autostrada Sibiu – Făgăraș va începe în zona Boița, unde va fi amenajat un nod rutier complex cu autostrada A1 Sibiu – Pitești. Apoi, va continua spre nord-est spre Avrig, Arpașu de Jos și Făgăraș. La Făgăraș, va fi amenajat un nod rutier și un drum de legătură de circa 5,6 kilometri până la DN1.

Citește și: Lucrările la lotul 3 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș ar putea începe mai repede decât era prevăzut

Ai aflat că