Reacția IPJ Sibiu despre anchetarea a zeci de polițiști sibieni bănuiți că luau șpagă ca să ierte șoferi în trafic

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, a anunțat miercuri dimineață că are ’’toleranță zero față de actele de corupți’’. Reacția vine în urma faptului că nu mai puțin de 25 de polițiști sunt suspecți într-un dosar de luare de mită (DETALII AICI). Zeci de percheziții au avut loc la Sibiu în acest dosar (DETALII AICI).

În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la o anchetă în care sunt vizați mai mulți polițiști din cadrul I.P.J. Sibiu, Compartimentul Relații Publice a venit miercuri cu următoarele precizări.

’’Asigurăm comunitatea sibiană că instituția noastră are toleranță zero față de actele de corupție, context în care conducerea I.P.J. Sibiu a sprijinit și va sprijini în continuare structurile implicate în derularea anchetei în cauză. Precizăm că acțiunea este comună, iar mai mulți polițiști din cadrul instituției noastre sunt implicați activ in desfășurarea anchetei penale’’, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Reamintim că parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a făcut publice miercuri acuzațiile aduse la nu mai puțin de 25 de polițiști din cadrul IPJ Sibiu, bănuiți că ar fi cerut mită încă din 2019, ca să îi ierte pe mai mulți șoferi. Aceștia au pus la punct un sistem prin care îi puneau pe șoferii prinși cu diferite infracțiuni în trafic, să depună diverse sponsorizări în contul Asociației Internaționale a Polițiștilor (International Police Association – I.P.A.) – Regiunea 1 Sibiu. Zeci de persoane au fost duse la audieri (Detalii AICI).

Zeci de percheziții au avut loc în acest dosar și sute de suspecți și martori urmează să fie audiați (DETALII AICI)