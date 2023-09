Elevii Școlii Gimnaziale Mihăileni au început noul an școlar cu optimism și bucurie. În prima zi de școală, în mijlocul emoțiilor întâlnirii cu colegii și profesorii, copiii au descoperit pe băncile lor daruri oferite de E.ON Dialog. Compania susținută puternic de angajații săi a pregătit un ghiozdan complet echipat pentru fiecare elev, contribuind astfel la consolidarea încrederii lor în sine în acest nou început școlar.

E.ON Dialog, compania germană cu trei filiale în România, și-a luat angajamentul să susțină educația și comunitatea locală. Pentru a da șansa fiecărui copil să învețe, să se dezvolte, să aibă acces la informații educative valoroase și să privească optimist către viitor, angajații E.ON Dialog din Sibiu, Mediaș și Sebeș au fost alături de copiii din Mihăileni în prima zi de școală.

E.ON Dialog Sibiu și-a dorit să susțină drumul fiecărui elev către reușită și a achiziționat 170 de ghiozdane, pe care angajații din Sibiu, Mediaș și Sebeș le-au echipat cu multă grijă si atenție cu rechizite, caiete, penare și dulciuri. A fost o acțiune care a presupus implicarea fiecărui coleg în parte, din dorința de a face o bucurie celor mai puțini norocoși. Atât reprezentanții, cât și angajații companiei sunt conștienți că fiecare faptă de acest gen reprezintă o piatră de temelie în educarea și formarea noilor generații. Micuții s-au reîntors în bănci cu zâmbetul pe buze, nerăbdători să descopere ce se află în ghiozdan.

„În fiecare ghiozdan am așezat toate materialele necesare unui copil pentru noul an școlar. Suntem conștienți că aceste resurse sunt esențiale pentru reușita lor școlară și suntem încântați că am putut contribui în acest sens”, au comunicat reprezentanții companiei.