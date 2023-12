”Podcastu’ lui Pope”, revine joi seară, la Ora de Sibiu. Invitatul special este Sergiu Chirău, unul din cei mai cunoscuți videografi ai Sibiului, recunoscut și peste hotare.

Invitatul special de la ”Podcastu’ lui Pope” este Sergiu Chirău, videograful care a strâns milioane de vizualizări pe youtube. Videoclipurile lui au făcut furori în Portugalia și Asia. Un clip filmat pentru o artistă din Malaezia a ajuns să aibă peste 80 de milioane de vizualizări. Sergiu Chirău a povestit aventurile prin care a trecut într-un interviu exclusiv la ”Podcastu’ lui Pope”.

„Eu tot timpul eram cu camera după mine. Eram ca Messi cu mingea la picior. După 11 săptămâni de stat în Portugalia am zis că dacă am reușit aici, putem reuși oriunde. Am zis să luăm un bilet și să plecăm în Asia, să lăsăm confortul și să plecăm în cea mai mare aventură a noastră. Am luat doar un bilet dus spre Bangkok”, povestește Sergiu Chirău.

Urmăriți povestea de viață a lui Sergiu, într-un dialog frapant cu Dragoș Popescu, joi, 14 decembrie, de la ora 20.00, la "Podcastu' lui Pope"

